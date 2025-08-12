İstanbul’da Kıskançlık Kavgası Büyüdü

İSTANBUL’DA KISKANÇLIK KAVGA VE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, İstanbul Taksim’de yaşandı ve kıskançlık yüzünden bıçaklı bir saldırıya dönüştü. H.Ç. isimli kadın, sevgilisi Ö.B.’yi kıskanarak üç kişiyi bıçakla yaraladı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan H.Ç., adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece kulübünde gerçekleşen saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Gelişimi

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. H.Ç., sevgilisi Ö.B. ile birlikte eğlenmek amacıyla bir gece kulübüne gitti. Ancak M.Ü. isimli kadın, sevgilisi Ö.B.’ye ilgi gösterince H.Ç. kıskançlık krizi geçirdi. Kısa süre içinde tartışma kavgaya dönüştü ve olay sokakta gerçekleşmeye başladı. H.Ç., eline aldığı bıçakla M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve araya girmeye çalışan C.A.’yı yaraladı.

H.Ç.’nin İfadesi ve Tutuklanması

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ç.’nin kimliği tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde H.Ç., “Sevgilimi kıskandığım için yaptım” dedi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Gece kulübünde başlamış olan ve dışarıya taşan olayın detayları güvenlik kameraları ile kaydedildi.