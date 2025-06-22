İstanbul’da Konferans “Barışın Yolunu Açmak” Yapıldı

KONFERANSIN DÜZENLENMESİ

İstanbul’da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından “Barışın Yolunu Açmak” isimli bir konferans gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında eski CHP milletvekili Rıza Türmen bir konuşma yaptı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, konferansta yaptığı konuşmada, bazı kişilerin barış kelimesini ideolojik olarak kullandığını, fakat herkesin barıştan söz edebileceğini vurguladı. Arınç, “Barıştan veya Türkiye’nin bu kronikleşmiş sorunundan kim bahsederse bu sorunun bitmesi için herkesin eteğindeki taşı dökmesi ve olumlu bir şey yapması lazım.” diyerek, terörün devam ettiği sürece ona karşı mücadelenin süreceğini ifade etti. Ayrıca, eğer şeffaf bir süreç başlatılacaksa bunun meclis kontrolünde olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

UZLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, ortak tarih, inanç ve bir arada yaşam kültürü gibi unsurlara dikkat çekerek, uzlaşmanın elde edilmesinin kolay olacağına inandığını söyledi. Bunun için parlamentonun meseleyi ele alması gerektiğini vurguladı. “Ciddi bir komisyon kurulması lazım. O komisyonda her partinin milletvekili sayısına bakmadan eşit şekilde temsil edilmesi lazım. Ancak böyle bir komisyon kurulursa bu gerçekleştirilebilir.” diye konuştu.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Meclis’te kurulacak komisyonun amacının, çerçevesinin ve çalışma şeklinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. “Müzakere masasını her yerde kuralım. Halk olarak, farklı kimlik ve sosyal gruplar olarak, farklı siyasal görüşlere sahip insanlar olarak, bir araya gelerek müzakere edelim. Yani toplumsal müzakere platformu yaratalım. Buradan çözüm çıkartalım.” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VURGUSU

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, birlikte yaşamı savunmak adına atılacak her adımın yanında olduklarını ifade etti. Aslan, insana ve yaşama dair atılacak olan her olumlu adım için mücadele etmeye ve dayanışma içinde olmaya hazır olduklarını söyledi. Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atçı ise barışın, herkesin seslerinin duyulmasıyla başlayacağını dile getirdi. “Barış ancak tüm dillerin birlikte şarkı söyleyebildiği gün mümkün olacak.” diyerek durumu özetledi. Konferans sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun gönderdiği mesajlar da okundu.