İstanbul’da Kongre İptal Edildi

İPTAL KARARINDAN SONRA GÖREVDEN ALMALAR OLDU

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek kongreyle ilgili açılan iptal davasında, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve mevcut kongre sürecinin durdurulmasına karar verdi.

ÖZGÜR ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruma ilişkin olarak NTV’ye açıklama yaptı. Çelik, “Henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını” belirterek, “Meseleyi anlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ ATAMA VE YENİ YÖNETİM

Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Ayrıca Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yeni yönetimde yer aldı. CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle birlikte finansal piyasalar da hareketlilik yaşadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne 11 bin 304 puandan başlayarak yüzde 2,90’luk bir düşüşle 10 bin 976 puana kadar geriledi.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

