İstanbul’da Kongreler İptal Edildi

MAHKEME KARARI VE KAYYUM ATAMASI

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etti. Bu karar sonucunda il başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Ayrıca, Gürsel Tekin’in içinde bulunduğu 5 kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Mahkeme, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti.

İLÇE SEÇİM KURULLARININ TEDBİR KARARLARI

İstanbul’da ilçe seçim kurulları, tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerin yapılmamasına karar verdi. CHP bu duruma Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. İtirazlarının ardından YSK, 14.30’da toplanma kararı aldı. Toplantıya 11 üye katılırken, sonrasında kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

YSK TOPLANTISI VE CHP’NİN İTİRAZI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarından aldığı kararlara itirazı görüşmek üzere saat 14.30’da toplanacaklarını duyurdu. Yener, kararın gün içerisinde çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu belirtti. İstanbul’daki CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı sürecinin devam edip etmeyeceğine dair nihai kararı YSK verecek.

CHP’NİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

CHP, başvuru dilekçesinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu iddia etti. Bu karara dayanarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürdü. Dilekçede, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” talep edildi.