İstanbul’da Konser Soruşturması Başlatıldı

BEŞİKTAŞ’TAKİ KONSERDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş’ta sahne alan Manifest grubu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla resen bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, konser sırasında toplumsal ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlar sergilendiğini belirtti. Bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. Kültürel değerlere zarar verebilecek eylemler olarak nitelendirilen bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GRUP ÜYELERİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmelerin ardından Manifest grubu, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz” denildi.

KÜLTÜREL DEĞERLER VE HASSASİYETLER

Grup, “Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü. Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Son olarak, sürecin hassasiyeti dolayısıyla başka bir açıklama yapılmayacağı ve destekler için teşekkür edildiği belirtildi. “Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.” şeklinde ifade edildi.