İstanbul’da Konserler Yasaklandı 05.09.2025

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Valiliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan Enrico Macias konseri öncesi, sosyal medya üzerinde etkinliğin protesto edilmesine dair yoğun çağrıların yapıldığını belirledi. Valilik, bu gelişmeler sonucunda Açık Hava ve çevresindeki tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

PROTESTO ÇAĞRILARI VE GEREKEN ÖNLEMLER

Valiliğin açıklamasında, “05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

ETKİNLİKLER 24 SAAT SÜRE İLE YASAKLANDI

Bu bağlamda, “Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır” şeklinde bir duyuru yapıldı.