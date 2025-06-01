İstanbul’da Kontenjan Yüzde 20 Arttı

ÖĞRENCİ KONTENJANINDA ARTIŞ

Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan proje Anadolu imam hatip ortaokullarına yönelik başvurular devam ederken, İstanbul’daki öğrenci kontenjanı yoğun ilgi nedeniyle yüzde 20 artırıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden gelen bilgilere göre, Türkiye’nin öncü okulları arasında yer alan proje Anadolu imam hatip liselerinin ortaokullarında “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” ile “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı” düzenleniyor. Yabancı dil eğitimi alanında İngilizce ve Arapça dersleri veren okullara Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden başvuru yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ PROGRAMLAR

Türkiye genelindeki 3 bin 604 imam hatip ortaokulundan 583’ü, Arapça ve İngilizce dil eğitimini içeren “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı” uygularken, 61 okul ise “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesiyle öğrencilere eğitim veriyor. Toplamda 644 proje imam hatip ortaokulu öğrencilerini sınavla belirliyor. Öğrenci kabulü işlemlerinin büyük kısmı mayıs ayında tamamlandı.

AKADEMİK BAŞARI VE TOPLUMSAL GELİŞİM

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, sınavla öğrenci alındığı için akademik açıdan daha başarılı öğrencilerin bu okulları tercih ettiğini ifade etti. Yapıcı, bu okulların eğitim kalitesinin yüksek olduğunu ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal yönlerden de gelişim gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun sınavdaki başarı sonuçlarına da olumlu yansıdığını belirtti. Yapıcı, “Sınavla öğrenci alan imam hatip ortaokullarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu nedenle özellikle İstanbul’daki proje imam hatip ortaokullarında öğrenci kontenjanı geçen yıla göre yüzde 20 oranında artırıldı.” şeklinde konuştu.