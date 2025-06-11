İstanbul’da Konut Tercihleri Değişti!

DEPREMİN ETKİSİYLE KONUT TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı ve konut tercihlerinde önemli değişiklikler yarattı. Artık ev alırken ya da kiralarken fiyat ve konum gibi geleneksel kriterlerin yanı sıra, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme olan dayanıklılığı da öncelikli hale geldi. Bu durum, güvenli bölgelere olan talebin hızla artmasına neden oldu.

GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNELİM ARTTI

Deprem sonrası özellikle fay hattına yakın ve zayıf zeminli bölgelerde yaşayan birçok aile, daha güvenli semtlere yönelmeye başladı. İstanbul’un kuzeyindeki Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere olan talep önemli ölçüde artış gösterdi. Bu bölgelerde kira fiyatları da yükseliş gösterdi. Son altı ayda bu ilçelerde kira artışı yüzde 30’a kadar ulaşırken, riskli bölgelerdeki artış ise yüzde 5-7 seviyelerinde kaldı.

YENİ YAPILARA YÖNELİM

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, depremin ardından birçok ailenin taşınmaya karar verdiğini belirtiyor ve “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun talep var” diyor. Ayrıca, sahil hattındaki bölgelerin eskisi kadar ilgi görmediği de vurgulanıyor. Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş, “Sahil bölgeleri, eski binalar ve riskli zemin yapıları nedeniyle gözden düşüyor” şeklinde açıklama yapıyor. Son dönemde yalnızca yeni konutlara değil, mevcut yapıların güçlendirilmesine ve kentsel dönüşüm projelerine de artan bir ilgi olduğu gözlemleniyor.

KÜÇÜK DAİRELERE YÖNELİM ARTIYOR

Özellikle 1+1 daireler, tek kişilik haneler ve yatırımcılar için cazip konut tipleri arasında öne çıkıyor. Uzmanlar, 1+1 dairelere olan talebin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ve bu konut tiplerinin yatırımcılar için çekici olmaya devam edeceğini belirtiyor.