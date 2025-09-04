Haberler

İstanbul’da Kritik Gelişmeler Yaşandı

CHP’DE KRİTİK GELİŞMELER

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de gerçekleşecek duruşmasına yoğunlaşmışken, İstanbul’da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme kararı sonrasında Gürsel Tekin, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Partiden ihraç edildiği bildirilen Gürsel Tekin, 15 gün içinde savunma yapması gerektiği belirtildi. Tekin, “Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım” sözleriyle durumu açıkladı. Ayrıca, krizin çözümüne yönelik olarak CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirtti. Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, “En kısa sürede randevu talep edeceğim. Tabii ki görüşürüm, niye görüşmeyim, benim genel başkanım. Kemal Bey’le de Ankara’ya gittiğimde randevu isteyeceğim, görüşeceğim” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CEVAP

Gürsel Tekin’in randevu talebine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den hızlı bir yanıt geldi. Özel, “Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm ama kayyum olmayı kabul etmiş birine randevu vermem! ‘Delegeler imza toplamış, il kongresi için üzerime düşeni yaparım’ derse gelebilir” yorumunu yaptı. Öte yandan, Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini ve kendisiyle birlikte atanan 4 kişiyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

