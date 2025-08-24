İstanbul’da Kutlamalar Nedeniyle Yollar Kapalı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPANMALARI

İstanbul’da, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında genel provalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Saat 05.45 itibarıyla başlayan uygulama, program bitene dek devam edecek. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde sıralanıyor:

KAPANACAK YOLLAR

– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

– D 100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri trafiğe kapalı olacak.

– Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılıyor.

– Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılıyor.

– Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılıyor.

– Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılıyor.

– Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Hal Yolu güneyden gelerek Vatan Caddesi girişleri kapatılacak.

– Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım sağlanamayacak.

– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım kapatılacak.

– Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım kapatılıyor.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafik akışının sağlanabilmesi için sürücülere bazı alternatif güzergahlar öneriliyor. Bu yollar şunlardır:

– Turgut Özal Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– D 100 Karayolu

– O-3 Hal Yolu