İstanbul’da Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, şehirde yaşayan vatandaşları perşembe günü gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıyor. Valilik, yapılan açıklamada “Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor” ifadelerini kullandı. 14 Ağustos Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının 40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Ayrıca, ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu tür hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor, bu nedenle önlem almak önemli bir konu. İstanbul Valiliği, toplumsal güvenliğin sağlanması adına tüm vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.