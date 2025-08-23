İstanbul’da Kuyumcudan Altın Kolyeler Çalındı

KIRILMA NOKTASI YAŞANDI

İstanbul Bahçelievler’de bir kuyumcu dükkanında, müşteri gibi davranan bir şüpheli, piyasa değeri 160 bin TL olan bir altın kolyeyi çaldı. Olay, dükkandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi ve bütün bu süreçte iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde bulunan kuyumcuda meydana geldi.

HIZLI İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgiye göre, siyah çarşaflı bir kişi kuyumcuya müşteri olarak girdi ve ürünlere göz attı. Tezgah üzerindeki kolyelere dikkat kesilen şüpheli, ilk olarak kolyelerin fiyatını sordu ve işletmeciyle sohbet ederek onu meşgul etmeye çalıştı. Bu durumdan faydalanan şüpheli, 160 bin TL değerindeki altın kolyeyi hızlıca çaldı ve el çantasına yerleştirdi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrılan şüpheli, orada bulunanların hırsızlığı fark etmesini geciktirdi.

Kuyumcunun işletmecisi E.Y., ürünlerin sayısında eksiklik olduğunu fark ettiğinde durumu sorgulamaya başladı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen E.Y., kolyenin müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındığını anlayınca hemen polise başvurdu. E.Y., durumu karakola bildirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

E.Y.’nin ifadesinin ardından Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı. Kamera görüntüleri üzerinden tespit edilen izler doğrultusunda, ekipler İstanbul’un Fatih ilçesinde iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 28 yaşındaki D.A.’nın 32 adet, 39 yaşındaki V.A.’nın ise 10 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. V.A., serbest bırakılırken, D.A. için ev hapsi cezası verildi.