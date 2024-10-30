“İstanbul’da Kuzen Cinayeti: Talip Y. Tutuklandı”

İSTANBUL’DA KORKUNÇ BİR CİNAYET

Dün gece Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’nde yaşanan üzücü bir olayda, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin, akrabalarını ziyaret etmek amacıyla İstanbul’a geldi. Şahin, kuzeni Talip Y.’yle birlikte eğlence mekanına gitmeye karar verdi. Eve döndüklerinde ise Talip Y. ile Duygu Şahin arasında bir tartışma patlak verdi.

KAVGA VE SONRASI

Bu tartışma hızla kavgaya dönüştü. Alınan darbeler sonucu Duygu Şahin bayıldı. Talip Y. ise Şahin’i bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından, çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duygu Şahin, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, Talip Y.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Ancak hastaneye kaldırılan Duygu Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde Talip Y., Duygu Şahin ile arasında bir gönül ilişkisi bulunduğunu, olaydan önce dışarı çıkıp alkol aldıklarını belirtti. Şahin’in eve geldiğinde başka bir erkekle yeni ayrıldığını söylemesi üzerine sinirlenip darbettiğini ve bayıldıktan sonra bıçakla yaraladığını ifade etti.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talip Y., mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Talip Y.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Bu olay, yakın akraba ilişkilerinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.