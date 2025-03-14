İstanbul’da Lahmacun Fiyat Farkları Şaşırtıyor

LAHMACUN FİYATLARINDAKİ FARKLILIKLAR

Türk mutfağının en popüler lezzetlerinden biri olan lahmacunun fiyatlarının farklı ilçelerde değişiklik göstermesi dikkat çekiyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 lirayı bulabiliyor. Uygun fiyatlara satan esnaf, bu değişimi kira ve personel giderlerine atfederken, daha yüksek fiyatlı satanlar et ve malzeme kalitesinin fiyatları etkilediğine vurgu yapıyor. Vatandaşlar ise lahmacun fiyatının ortalama 100 lira olması gerektiğini belirterek, 50 liraya satılan lahmacunları güvenilir bulmadığını ifade ediyor.

UCUZA SATMA GECİKMEYİ TALEP EDİYOR

Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu, lahmacunu 60 liradan sattığını dile getirerek, “Ucuza satacağız ki millet alsın.” diyor. Bazı müşterilerinin malzemelerini evde hazırlayıp getirdiğini anlatan Çoklu, malzemesini kendi getirene lahmacunu 7,5 liraya yaptıklarını belirtiyor. Bir kilogram kıymanın fiyatının 550 lira olduğunu söyleyen Çoklu, bu malzemeyle ortalama 25-30 adet lahmacun yapıldığını aktarıyor. Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100-200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75-80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor.” şeklinde konuşuyor.

KİRA VE MALİYETLERİN ETKİSİ

İşletme sahipleri, kira, personel giderleri ve maliyetlerdeki artışa dikkat çekiyor. Bazı yerlerde lahmacunların yüzde 70 karla satıldığına dikkat çeken Çoklu, “Onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70, maksimum ise 80 lira olmalı. 40-50 liraya satılan lahmacunlar da var. İçine taşlık ve kavram yağı koyan da var. Et temiz ve güzel olmalı.” ifadelerini kullanıyor. Fatih’te 25 yıldır esnaflık yapan kebapçı Zeki Temizoğlu da lahmacunu 70 liraya sattığını, pahalı satanların kira giderinin fazla olduğunu aktarıyor.

İYİ LAHMACUNUN MALİYETİ

Kadıköy’deki bir lahmacun dükkanında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir de iyi bir lahmacunun 150 liradan az olmaması gerektiğini düşünüyor. Göktürk’te restoran işleten Şef Erdal Demir, iyi bir lahmacunun ucuz olmayacağını dile getirerek, “1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur.” diyor.