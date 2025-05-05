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İstanbul’da Lazerle İhlal Oldu

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önceki akşam gerçekleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçta, Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes’in üzerine penaltı kullandığı esnada tribünden lazer ışığı tutan kişinin yakalandığını duyurdu. Maç, dün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynandı ve olay, müsabakada yaşanan önemli bir an olarak kayıtlara geçti.

FAİLİN YAKALANMASI

Açıklamada, “Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Bu olay, spor alanında güvenliğin sağlanması açısından önem taşıyor ve benzeri durumların önlenmesi için yetkililerin duyarlılığı gerektiğini gözler önüne seriyor.

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