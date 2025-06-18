İstanbul’da LGS’de karışıklık yaşandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Bursa’da yaşanan durumun bir benzeri İstanbul’da da gerçekleşti. İddiaya göre Eyüpsultan’da gözetim altındaki iki öğrencinin sınav yerleri karıştırıldı ve ardından kitapçıkları ile optik formları değiştirildi. Bu karışıklık yüzünden zaman kaybı yaşayan öğrenciler sınavdan gözyaşları içinde çıktı. Öğrenci velileri, mağduriyetlerinin giderilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Geçtiğimiz pazar günü Türkiye genelinde yapılan LGS sınavında, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nda iki öğrenci, Beren Erdem ve Çağan Umut Çak, büyük bir şok yaşadı.

SİSTEM HATALARI VE MAĞDURİYET

İddiaya göre, sınav görevlisi öğrencileri ilk oturumda yanlış sıralara yerleştirdi. Sınav başlamasından 15 dakika sonra durumu fark eden görevliler, öğrencilerin oturma düzenini değiştirdi ve kitapçık ve optik form üzerindeki işaretlerin silinmesine neden oldu. Yaşanan bu karışıklık, öğrencilerin motivasyonunu etkilediği için sınavdan sonra gözyaşlarına boğuldular. İlk oturumdan sonra durumu velilerine aktarmalarına rağmen, sınav görevlileri konuyla ilgili herhangi bir çözüm sunmadı. İki öğrenci, ardından ikinci oturuma girmek zorunda kaldı. Aileler, sınav sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verirken, CİMER’e de başvurdu.

OĞULLARIMIZIN PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kızı Beren Erdem’in yaşadığı durumu dile getiren anne Nilay Uygur, “Sınav başladığında çocukları hatalı yerlere oturtuyorlar. 15-20 dakika sonra kitapçıklarının yanlış olduğuna dair fark ediyorlar. Cevap anahtarları silinip geri veriliyor. Çocuklar psikolojik olarak dağılmakta, telaş içinde savrulmakta ve zamanı yönetemedikleri için sınavı tamamlamakta zorlanıyorlar. Böyle bir durumda tutanak tutulmuyor veya ek süre verilmiyor. Bursa’dakine benzer bir olayda ek süre verilmiş ancak bizde durum böyle olmuyor. Amacımız sadece iyi bir liseye gitmekti, ancak emeklerimiz boşa gitti. İki çocuğun psikolojisi olumsuz yönde etkilendi. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdik ve CİMER’e başvurdunuz” şeklinde konuştu.

TALEPLER HENÜZ CEVAPSIZ KALDI

LGS sınavındaki karışıklık nedeniyle tutanak tutulmadığını belirten Çağan Umut Çak’ın annesi Bahar Çak da, “İlk başta çocuklar yanlış yere oturtulmuş, ardından kitapçıklarında yanlış olduğu anlaşılmış. Bu süreçte 15 dakikalık bir zaman geçiyor. Verilebilecek herhangi bir ek süre de sağlanmıyor ve bu durum kayıt altında tutulmuyor. İlk oturumun bitiminde çocuğum psikolojik olarak bitmiş bir halde yanıma geldi ve durumu anlattı. Bu şekilde ikinci oturuma girmek zorunda kaldı. Sınavımız kötü geçti. Yetkililerden bu durumu telafi etmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.