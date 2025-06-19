İstanbul’da Lojistik Depoda Yangın Çıktı

İSTANBUL’DA YANGIN OLAYI

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir lojistik firması deposunda yangın meydana geldi. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, 5 bin metrekarelik bir alana yayıldı. Yangın, ekiplerin uzun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Olay, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, lojistik firmasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Depoda bulunan ambalaj malzemeleri ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI, HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde kontrol altına alındı, ancak depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkışına dair inceleme başlatıldı.