İstanbul’da M3 Metro Hattında Arıza

TEKNİK ARIZA MEYDANA GELDİ

İstanbul’un kritik ulaşım ağlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda bir teknik arıza meydana geldi. Arızanın nedeni henüz belirlenemediği için seferlerde aksama gözlemleniyor.

SEFERLER KONTROLLÜ YAPILIYOR

Metro İstanbul, yaptığı açıklamada, seferlerin İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü bir şekilde çift taraflı olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

YOLCULAR ANONSLA YÖNLENDİRİLDİ

Arızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda “yolcuları anonslarla bilgilendirdi.” Yolcular, kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandığı dile getirildi.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Arıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Bu durum, yolcuların bekleme süresini uzatırken, bölgedeki taşımacılıkta aksamalara yol açtı.