İstanbul’da Makas Atan Sürücü Yakalandı

İSTANBUL’DA TEPKİ ÇEKEN TRAFİK KAZASI

İstanbul’da makas atarak ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu sürücü için adli işlemler başlatıldı ve toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. 25 Ağustos 2025 tarihinde Küçükçekmece ilçesi Tem Otoyolu Güney yol istikametinde gerçekleşen olayda, bu sürücü hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarak trafikte makas atmıştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışmalar yaptı. Yapılan operasyon sonucunda olayın sorumlusu M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı. M.Ü. hakkında makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi maddelerden dolayı toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, bu kişi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.