İstanbul’da Mayısta Fiyatlar Arttı

İSTANBUL’DA MAYIS AYI FİYAT ARTIŞLARI

İstanbul’da perakende fiyatlar, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,83 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ise aynı dönemde yüzde 0,69 oranında yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin mayıs ayı verilerini yayınladı. Verilere göre, kentin perakende fiyat hareketlerinin bir göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, mayısta bir önceki aya oranla yüzde 2,83 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan indeks ise yüzde 0,69 artış yaşadı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ARTIŞLAR

Perakende fiyatlarda artış, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,57 olarak kaydedildi. Toptan fiyatlar ise yüzde 40,28 oranında bir artış yaşadı. Mayıs ayında en yüksek artış, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranları ise gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konut harcamalarında yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetler alanında yüzde 2,06 oldu. Ayrıca, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,15 artış görüldü. Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalış gösterirken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ

Mayıs ayında İstanbul’da fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubundaki bazı ürün gruplarında mevsimsel dalgalanmalara bağlı fiyat değişimleri etkili oldu. Bunun yanı sıra konut, eğlence ve kültür harcamaları, ev eşyası ve çeşitli mal-hizmet gruplarındaki piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri de dikkate alındı. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,85, madenlerde yüzde 0,49, kimyevi maddelerde yüzde 0,22, gıda maddelerinde ise yüzde 0,17 artış yaşandı. İşlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0,16 azalış kaydedildi ve mensucatta herhangi bir değişim gerçekleşmedi.

YILLIK ORTALAMA ARTIŞLAR

Yıllık ortalama bazda mayıs ayındaki gruplara göre artışlar ise inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde ise yüzde 23,29 olarak belirlendi.