İstanbul’da Metro Arızası Yaşandı

METRO HATTIYI ETKİLEYEN ARIZA

İstanbul’da Üsküdar ile Samandıra arasında bulunan metro hattında bir arıza meydana geldi. Arızanın nedeninde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sebebi bilinmeyen bu arıza, metro seferlerinde aksamalara yol açtı.

YOĞUN KALABALIKLAR OLUŞTU

Yaşanan arızanın neticesinde duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Özellikle iş çıkış saatinde gerçekleşen aksaklıklar, bekleyen yolcuların şikayetlerine neden oldu. Yarım saatlik arıza süresinin ardından, seferler aktarmalı olarak yeniden başlamaya başladı.

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Üsküdar yönünden gelen araçların durmaması dikkat çekerken; Altunizade durağında yolcuların indirilip bindirilerek seferlerin devam ettiği belirtildi.