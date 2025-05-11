İstanbul’da Metrobüs Kazası, Hayat Kaybı

KAZA SONRASI CENAZE TESLİMİ

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine verildi. Cenazenin, kadının memleketi Sivas’a gönderileceği bilgisi alındı. Olay, önceki gün saat 16.00 civarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, aynı yönde giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından hastanede tedavi gören yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Heper’in cenazesi aile bireylerine teslim edildi ve Sivas’a gönderileceği öğrenildi.

ARIZALI ARAÇLAR HAKKINDA İDDİALAR

Ebru Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, kazanın gerçekleştiği saatte kendilerine daha sonra bilgi geldiğini belirtti. Olay yerine gittiğinde yeğeninin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Bıkmaz, “Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Daha önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt’ta yaşıyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Gittiğim her seferde araçların ön paneline bakıyorum; hepsi arızalı durumda. Şoförlere de durumu iletiyorum, fakat ‘Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz’ diyorlar. ‘Sizler gerekli mercilere bildirin’ diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama yeterince ilgi görmüyoruz” şeklinde konuştu.