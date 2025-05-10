İstanbul’da Metrobüs Kazası Oldu

İSTANBUL’DA METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında yaralanan 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi ve detaylara göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde giden başka bir metrobüse arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR VE HAYATINI KAYBEDENLER

Yapılan açıklamada, kazadan toplam 49 kişinin etkilendiği, bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı yolcularla ilgili bilgiler veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 11 kişinin taburcu edildiğini ve 37 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini duyurdu.