İstanbul’da Metrobüs Kazasında 11 Taburcu

METROBÜS KAZASINDA YARALANANLARIN DURUMU

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında yaralanan 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Kaza, akşam saat 16.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen bir başka metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan yolcular hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

KAZADAN ETKİLENENLER VE TEDAVİ SÜRECİ

İl Sağlık Müdürlüğü, kazadan toplamda 49 kişinin etkilendiğini doğrulayarak, “1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini” aktardı. Ayrıca, kazada yer alan metrobüslerin duraktan kaldırıldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu üzücü olay, yerel halkın gündemini meşgul ediyor.