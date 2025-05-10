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İstanbul’da Metrobüs Kazasında 44 Taburcu

İSTANBUL VALİSİNDEN KAZA BİLGİLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44’ünün hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda yaşanan kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

KAZANIN SONRASI GELİŞMELER

Gül, açıklamasında “54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi. Kazanın hemen ardından tüm ekiplerin olay yerine hızla intikal ettiğini belirten Vali, sürecin Valiliğin koordinasyonunda dikkatle takip edildiğini aktardı. Olayla ilgili olarak hem idari hem de adli süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

BAYGININ ARDINDAN DUA

Vali Gül, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

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