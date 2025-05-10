İstanbul’da Metrobüs Kazasında Yaralılar Var

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay, saat 16.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. İçinde Ebru Heper (37) isimli bir yolcunun bulunduğu metrobüs kazası yüzünden hayatını kaybetti.

KAZA ANINDAKİ YOLCULARIN DURUMU

Kaza sonrası yapılan incelemelerde, 20 yolcunun yaralandığı belirlendi ve bunlardan iki tanesinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti. Görüntülerde, yolcuların durakta metrobüse bindiği ve indikleri esnada diğer metrobüsün arkadan çarptığı anlar yer alıyor. Çarpma sonucu bazı yolcuların yere düşmeleri ve metrobüsün hareket etmesi ile birlikte yere düşen yolcuların metrobüs altında kalma anları da bu görüntülerde net bir şekilde görülüyor.