İstanbul’da Metrobüs Şoförü Tutuklandı

KAZA SONRASI TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında yaşamını yitiren bir kişinin yanı sıra 57 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak şoför Şaban Ş. tutuklandı. Kazanın 10 Mayıs günü durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi. Bu trajik olayda bir yolcu hayatını kaybederken, çok sayıda yolcu da yaralandı.

İFADELERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Metrobüs şoförü Şaban Ş., olay sonrası emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi’nde ifadesi alınan şüpheli Şaban Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve kazanın nedenleriyle ilgili soruşturma sürüyor.