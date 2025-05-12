İstanbul’da Metrobüs Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Okmeydanı bölgesinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay, metrobüsün Okmeydanı’ndan Beylikdüzü yönüne ilerlediği sırada, motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

YOLCU VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sürücü, motor bölümünden yükselen dumanları fark ederek hemen yolcuları tahliye etti. Daha sonra durakta bekleyen güvenlik görevlileriyle birlikte yangına müdahale etti. Yangın, metrobüsün diğer bölümlerine sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

SEFERLER KISMEN AKSADI

Olay nedeniyle metrobüs yolunda kısa süreli seferler aksadı. Yangın nedeniyle yolun kapanması, bazı metrobüslerin ilerlemesini engelledi. Ancak hasar gören metrobüsün çekilmesiyle birlikte bölgedeki seferler normale döndü.