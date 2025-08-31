İstanbul’da Mezun Olmuş, Saldırıya Uğradı

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul Beyoğlu’nda eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi. Şoför, Sarıyer’de park halindeki araca gitmeye çalışırken, caddeye giren bir otomobilden ateş açıldı. Bu saldırı sonucu şoför bacağından yaralandı.

YARALIYA MÜDAHALE

Olayın hemen sonrasında saldırganlar kaçarken, Gülmez’in ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezai Gülmez, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve saldırının ardında yatan sebepleri açıkladı.

SALDIRILARIN YAKIN TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre, Gülmez, bu olayın, kendisine karşı 2,5 yıl içerisinde gerçekleştirilen üçüncü saldırı olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Gülmez, önceki saldırıların Sarallar suç örgütü tarafından yapıldığını ve bu son saldırının da onlarla bağlantılı olduğunu belirtti.

GÜLMEZ’İN İFADESİ

Gülmez yaşadığı anları aktardı: “Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Ardından dışarı çıktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulans ve jandarmayı aradım. Bu, evimin önünde olan ikinci saldırı. İki saldırım daha iş yerimde olmuştu.” Gülmez, saldırıyı gerçekleştirenlerin kendisiyle bir husumeti olmadığını, bunun tamamen başka sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

ÖDÜL VE GÜVENLİK

Gülmez, kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğini, “Bu konularda beni öldürene kadar devam edecek,” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendisine yönelik 1 milyon dolar ödül konulduğunu, bununla ilgili gerekli şikayetleri yaptığına da değindi. Emri verenler ve onları koruyanların yakalanmasını istediğini belirterek, devletin güvenlik güçlerinin olayın faillerine ulaşmasını talep etti.