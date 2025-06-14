İstanbul’da Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlenen Tarabya İngiliz Okulları (Tarabya British Schools- TBS) mezuniyet töreni, iş, cemiyet ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede sanatçı Sertab Erener ve DJ Burak Yeter performans sergiledi. Öğrenciler, keplerini atarak mezuniyet sevinçlerini paylaştı ve davetliler arasında tanınmış isimler Acun Ilıcalı ve Mustafa Sandal da yer aldı.

ÖĞRENCİLER DİPLOMALARIYLA GURURLANDI

Tarabya İngiliz Okulları 2025 mezuniyet töreni, İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu bahçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İş, cemiyet ve diplomasi dünyasının önemli isimleriyle dolu bir atmosferde, öğrenciler ailelerinin yoğun alkışları eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyet mutluluğunu yaşadı. Tören, ünlü sanatçı Sertab Erener’in sevilen şarkılarını seslendirmesi ve DJ Burak Yeter’in sahne almasıyla daha da renklendi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Gültekin, Mütevelli Heyet Üyesi Steve Phillips ve birçok diplomat, iş insanı, öğretmen, öğrenci ve velinin katılımıyla bu özel etkinlik kutlandı.

KENAN POLEO, MEZUNLARI KUTLADI

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, etkinlikte “Bu gece hem bizler için hem de bu genç mezunlar için çok önem taşıyor. Tüm sene boyunca çok iyi çalıştılar ve başarı gösterdiler. Çoğu yurt dışına gidecek ve çalışacak, Birleşik Krallık’ta üniversite okuyacaklar. Bu yüzden onlarla gurur duyuyoruz. Mezuniyet töreninin burada olmasından dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

STEVE PHILIPS: GURURLUYUZ

Tarabya British Schools (TBS) Mütevelli Heyet Üyesi Steve Phillips, “Bu akşam etrafımızda mutlu çocuklar ve aileleri var. Bugün, bizim için tutkuyla ve gururla dolu bir gece. TBS mezunlarıyla gerçekten çok gurur duyuyoruz. Mezuniyet töreni, öğrencilerimizin tüm yıl boyunca gösterdiği emeğin büyük bir kutlamasıdır” dedi.

ACUN ILICALI: GURURLUYUM

Etkinlikte kızı Yasemin Ilıcalı’nın mezun olduğunu belirten Acun Ilıcalı, “Kızım mezun oluyor, çok gururluyum. Eğitim çok önemli ve bu okul, çocuklara hayat dersleri ve güzel aktivitelerle büyük katkılar sağladı” dedi. Kızı Yasemin de “Çok mutlu ve gururluyum. Babama da teşekkür ediyorum; benim için çok mutluyum” diye konuştu.

MELİS SÜTŞURUP: DUYGUSAL BİR GECE

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup, oğlunun mezuniyetinin kendisi için çok duygusal bir an olduğunu ifade ederek “Bugün, oğlum mezun oluyor” dedi. Mustafa Sandal ise, bu küçük adımların aslında büyük anlam taşıdığını vurguladı.

DJ BURAK YETER: ÖZEL ŞOV HAZIRLADIK

Gecede sahne alan DJ Burak Yeter, “Burada olmaktan çok mutluyum. Mezun öğrenciler için özel bir şov hazırladık ve bu akşamı büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.