İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

MICE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ TOPLANTISI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde bir araya gelen kongre, toplantı ve etkinlik (MICE) sektörü paydaşları, “koordinasyon için etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması”, “kamu kurumlarının daha aktif destek vermesi”, “aksaklıkların ilgili kurumların desteğiyle giderilmesi” ve “projelerde İstanbul odaklı iletişim yapılması” konularında 4 öncelikli hedef belirledi. İTO’dan yapılan açıklamaya göre, MICE Sektörünün Geleceği Toplantısı, İTO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İSTANBUL’UN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Toplantıya İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’un üst düzey yetkilileri ile MICE sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda, İstanbul’un kongre turizmindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla 4 ana başlıkta ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

KAMU KURUMLARININ DAHA FAZLA DESTEK VERMESİ GEREKEN BİR KONUYU KUŞATTI

Bu kapsamda belirlenen hedefler arasında, “kamu kurumlarının kendi aralarında ve özel sektörle koordinasyonunu sağlayacak etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması”, “kamu kurumlarının, kongre sektörü ile ilgili kendi sorumluluk alanlarında daha aktif destek vermesi”, “kongre teşvikleri konusunda yaşanan aksaklıkların ilgili kamu kurumlarının desteğiyle giderilmesi” ve “tüm kongre sektörü projelerinde İstanbul odaklı iletişim yapılması” yer aldı. Toplantıda kamu ve sektör paydaşları, İstanbul’un küresel kongre pazarındaki payını artırma ve daha fazla nitelikli uluslararası kongreyi şehre çekme hedefleri doğrultusunda önemli konuları ele aldı.

KONGRE PAZARININ GÜNCEL DURUMU ELE ALINDI

Bu çerçevede, küresel kongre pazarının güncel durumu ve İstanbul’un konumu, rakip destinasyonlardan örnekler ve istatistikler ile kamu paydaşlarının işbirlikleri yoluyla kongre sayısının artırılması üzerinde duruldu. İTO Başkanı Avdagiç, toplantıda yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektör işbirlikleri ile İstanbul’un kongre sayısını artırma, küresel pazardaki payını büyütme ve rakip destinasyonlardan güçlü örnekler alma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Avdagiç, “İstanbul Valiliğimizden belediyemize, sektör derneklerimizden turizm profesyonellerine kadar geniş katılımla yürütülen bu istişare, İstanbul’un kongre turizmini önceliğe alarak MICE alanındaki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımızın en somut göstergesi oldu. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul markasını hep birlikte daha yükseğe taşıyacağız.” dedi.