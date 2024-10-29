“İstanbul’da Milli Sporcunun Şüpheli Ölümü”

İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY

İstanbul Sarıyer’de, Beşiktaş atletizm takımında sporcu olarak görev yapan 32 yaşındaki Selene Durna, 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın intihar olarak değerlendirildiğini belirten polis, konuyla ilgili geniş bir inceleme süreci başlattı. Durna’nın, yalnız yaşadığı binanın balkonundan düşerek asfalt zemine düştüğü bildiriliyor.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Selene Durna’nın düştüğünü gören komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Gelen ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Selene Durna’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Durna’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SPOR CAMİASINI ÜZEN HABER

2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi olan Selene Durna’nın ölüm haberinin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Yayınladıkları açıklamada, “Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.