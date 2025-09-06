Haberler

İstanbul’da Minibüs Motorcuya Çarptı

İSTANBUL’DA KAZA ANI İZLENİYOR

İstanbul’da gerçekleşen korkunç bir kaza anı anbean kaydedildi. Pendik ilçesinde, bir minibüs aniden yön değiştirerek motosiklet sürücüsüne çarptı. Söz konusu çarpışma sonrası motorcu, yola fırladı. Bu sırada arkadan gelen TIR sürücüsü, tepki göstererek motorcunun altında kalmasını engelledi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Motorcunun yaşadığı bu tehlikeli an, cep telefonuyla kaydedildi. İzleyenler, aniden gerçekleşen kazanın ardından motorcunun son anda nasıl kurtulduğuna tanıklık etti. TIR sürücüsünün dikkati, büyük bir faciayı önledi.

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

