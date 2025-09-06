İstanbul’da Minibüs Motorcuya Çarptı

İSTANBUL’DA KAZA ANI İZLENİYOR

İstanbul’da gerçekleşen korkunç bir kaza anı anbean kaydedildi. Pendik ilçesinde, bir minibüs aniden yön değiştirerek motosiklet sürücüsüne çarptı. Söz konusu çarpışma sonrası motorcu, yola fırladı. Bu sırada arkadan gelen TIR sürücüsü, tepki göstererek motorcunun altında kalmasını engelledi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Motorcunun yaşadığı bu tehlikeli an, cep telefonuyla kaydedildi. İzleyenler, aniden gerçekleşen kazanın ardından motorcunun son anda nasıl kurtulduğuna tanıklık etti. TIR sürücüsünün dikkati, büyük bir faciayı önledi.