İstanbul’da Miting Gerçekleştirildi, Destek Geldi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN BEYOĞLU’NDAKİ MİTİNGDE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan mitingler çerçevesinde Beyoğlu’nda katılımcılara seslendi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Beyoğlu’nda, İstanbul’un merkezinde bulunduklarını belirtti. Özel, İnan Güney’in masum olduğunu savunarak, ona sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti. Bugün 50’nci toplandıklarını vurgulayan Özel, “Bugün 50’nci buluşma miting değil, 50’nci eylem ve burada bulunan herkes bugüne kadar 49 eylemde topladığımız, bir arada olduğumuz 10 milyon yüreğin üstüne buraya geldiniz. Bugüne kadar 10 milyon kişi Ekrem Başkan’a, arkadaşlarımıza sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

ENFLASYON RAKAMLARINI ELEŞTİRDİ

Türkiye’nin dünyada hem genel hem de gıda enflasyonunda birinci durumda olduğunu belirten Özel, “Avrupa’da enflasyon ortalaması yüzde 2. Türkiye’de yüzde 33. 38 OECD ülkesinde en kötü durumda olan biziz. 27 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde toplam 13 milyon işsiz var. Bizde ise tek başımıza 13,5 milyon işsiz bulunuyor.” diye konuştu. Özel, memleketin 90’lı yıllara geri döndüğünü iddia ederek, “Beyoğlu’ndan açıkça söylemek isterim ki AK Parti bir kara düzen kurmuştur. Bu kara düzende AK Parti üyesine bile huzur yoktur. Dünyanın en pahalı etini ve en pahalı internetini Türkiye’ye sağlayan, gençlerin umutlarını söndüren, ailelerini perişan eden bir iktidar var. Hep beraber AK Parti’nin bu kara düzenini yıkacağız, iktidarı değiştireceğiz. Bütün gençlere söz veriyoruz. İlk seçimde bu ülkenin başına yasakları yasaklayan bir cumhurbaşkanı gelecek. En büyük seçim vaadimiz yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa, söz veriyoruz. Dünyanın en hızlı ve en ucuz internetine söz veriyoruz.” diye ekledi.

FİLİSTİN İÇİN MECLİS TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Filistin’de büyük bir dram yaşandığını vurgulayan Özel, “700 gündür İsrail, Filistin’de katliam gerçekleştiriyor.” dedi. Tüm muhalefet partileriyle görüştüklerini ve imzalarını aldıklarını dile getiren Özel, “İmza veremeyen bir siyasi parti de toplantıya katılacağını söyledi. Bugün ‘Yapamazlar, toplanamaz, lüzumu yok.’ dedikleri Meclis toplantısının başvurusunu yaptık. Cuma günü 14.00’te Meclis’i Filistin için topluyoruz. Meclis Başkanlığı toplantıyı akşamüstü ilan etti. Filistin’e göz atmayanlara inat, Meclisi olağanüstü topluyoruz. ‘Söz bitti, gerek yok.’ diyenleri millet görüyor. Buradan samimi davetimdir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, AK Parti’nin bütün milletvekillerini bu tarihi sorumluluk için Meclis’e gelmeye, iktidar-muhalefet ayrımı olmadan, İsrail’e haddini bildirmeye, Filistin’e sahip çıkmaya çağırıyoruz. Davet sadece muhalefetin değil, Türk milletinindir.” ifadelerini kullandı.

DİĞER DEMOKRATLARA DA ÇAĞRI YAPTI

Türkiye’nin, demokratik Avrupa’nın bir parçası olduğunun altını çizen Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en kısa sürede Avrupa Birliği’nin tam üyesi olacaklarını kaydederek, “Bugün Avrupa’nın bütün demokratları bizimle beraber. Türkiye’nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları ve sosyalist demokratları Türkiye ittifakına davet ediyoruz. Türkiye İttifakı, gücünü Türkiye’den, milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır.” şeklinde konuştu.