İstanbul’da Mitingde Kadının Telefonu Çalındı

Olayın Gerçekleştiği Yer

İstanbul Silivri’de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen mitingde yaşanan bir hırsızlık olayı dikkat çekti. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen “Millet iradesine sahip çıkıyor” başlıklı mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılımcılar arasındaydı. Miting öncesinde toplanan kalabalık içerisinde bir kadın, cep telefonunun çalınmasıyla mağdur oldu.

Hırsızlık Anı Kameraya Yansıdı

Miting alanında kalabalığın içerisine giren bir şüpheli, gözünü diktiği kadının cebinden cep telefonunu çaldı. O anlar, bir başka vatandaş tarafından 360 derece çekim yapabilen bir kamera ile kaydedildi. Kadın, telefonunun çalındığını fark ettikten sonra görüntüleri de kullanarak polise şikayette bulundu. Olayın ardından hırsızlık şüphelisi, güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Şüphelinin Kaçışı ve Kayıtlar

Kaydedilen görüntülerde, şapkalı şüphelinin kalabalık arasında vatandaşları gözetlemesi, telefonu çalması ve sonrasında şapkasını çıkararak hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Bu görüntüler, hırsızlık olayının ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve şüphelinin kaçışını belgeliyor. Olay, miting alanında güvenlik önlemlerinin daha da artırılması gerektiğini göstermekte.