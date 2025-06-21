İstanbul’da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

HIRSIZLIK OPERASYONU

İstanbul’da park halindeki motosikletleri çalan ve bu araçların kimlik numaralarını silerek sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosiklet çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, motosiklet hırsızlık şikayetlerinin artması üzerine konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan teknik takip ve fiziki izleme sonrasında, şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin motor ve şasi numaralarını silip, sahte belgelerle ikinci el olarak sattıkları ortaya çıktı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin yaya olarak dolaşırken park halindeki motosikletleri çaldıkları ve daha sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Emniyet güçleri, N.H. (42) ve K.S. (47) isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan ve şasi numaraları silinmiş iki motosiklet ise bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin daha önce de pek çok suç kaydının bulunduğu belirtildi.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. N.H., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili yürütülen bu operasyon, İstanbul’daki güvenlik önlemlerinin arttığını gösteriyor.