İstanbul’da Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA HAYATA MAL OLDU

Ümraniye’de hareket halindeki motosiklet sürücüsü E.A. (17), bir kamyonete çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda E.A. hayatını kaybederken, kamyonet şoförü gözaltına alındı. Kaza, Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi’nde saat 11:00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.A, 16 EFA 13 plakalı motosiklet ile 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemenin ardından, motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet şoförü gözaltına alınarak ilgili birimlere teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

KAZA TANIKLARI ŞOKTA

Kazayı gören Mustafa Altundaş, “Motosiklet yanımdan geçti ve kamyonete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden kamyonet iki kez geçti. Kamyonet ileri geri yapınca çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. İlk nabzına baktığımızda bir dakika hayatta kalmıştı, ardından hayatını kaybetti. Kulağından kan gelmeye başlayınca durumunun kötüleştiğini anladık” şeklinde ifade etti.