İstanbul’da Motosiklet Park Alanları Belirlenecek

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN PARK ALANI GENELGESİ

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içindeki ulaşımda daha yaygın kullanımı dolayısıyla, bu araçların uygun park alanlarının belirlenmesi için bir genelge hazırladı ve ilgili kurumlara iletti. Vali Davut Gül’ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ile belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının, ulaşım kolaylığı ve maliyet avantajı sağladığı vurgulandı. Bu araçların trafikte artış göstermesiyle birlikte, uygun park yerlerinin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINACAK

Genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının hızlı bir şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlara bu araçlarla giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı. Kaymakamlar ve ilgili amirler tarafından konuların titizlikle takip edilmesi gerektiği kaydedilen genelgede, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından gerçekleştirilmesi ve belirtilen alanların dışında park eden araç sahiplerine karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılmasının istendiği belirtildi.