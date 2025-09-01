İstanbul’da Motosiklet Park Alanları Belirlenecek

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ GENELGE

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda artışıyla birlikte bu araçlar için uygun park alanları belirlenmesini amaçlayan bir genelge hazırladı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletilen bu genelgede, günümüzde motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımdaki kolaylıkları ve maliyet avantajları nedeniyle hem bireysel hem de ticari kullanımda yoğun tercih edildiği belirtildi. Ayrıca, bu araçların trafikte daha fazla yer aldığı göz önüne alındığında, uygun park alanlarının belirlenmesine acil ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI BELİRLENİYOR

Genelgede, trafik akışını etkilememek kaydıyla acilen motosiklet park alanlarının ilgili belediyeler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiği ve trafiğe kapalı alanlara motosikletle girişe kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği aktarıldı. Genelgede, bu konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirler tarafından titizlikle takip edilmesi istendi. Ayrıca, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından gerçekleştirilmesi, belirlenen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi temin edildi.