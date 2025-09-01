İstanbul’da Motosiklet Park Alanları Düzenlendi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ PARK ALANI GENELGESİ

İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edebileceği yerlerle ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırmasının ve maliyet avantajı sağlamasının yanı sıra, bireysel ve ticari kullanımda tercih edilen araçlar olduğu ifade ediliyor. Artan motosiklet kullanımı ile birlikte, uygun park alanlarının belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

PARK YERİ YASAKLARI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun park etmenin yasak olduğu bölgeleri belirleyen 61’inci maddesi çerçevesinde, duraklamanın yasak olduğu yerler de dahil olmak üzere, belirli kurallar hatırlatılıyor. Bu yerler arasında; trafik işaretleri ile park etmenin yasaklandığı alanlar, geçiş yolları önünde, yangın musluklarına beş metrelik mesafe içindeki yerler, kamu hizmeti yapan araçların durakları ve işaret levhalarının belirtmesine göre park izni verilen süre zarfında parka kapalı olan bölgelere, motosiklet park etmenin yasak olduğu açıkça ifade ediliyor.

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU

Trafik akışını olumsuz etkilememek amacıyla, motosiklet park alanlarının ilgili belediyeler tarafından hızlı bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca, kaldırımlara, yaya yollarına ve meydanlara motosiklet park edilmesine kesinlikle izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlara motosiklet girişi yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Bu konuların, başta kaymakamlar olmak üzere ilgili amirlerce titizlikle takip edilmesi ve denetimlerin kolluk ve zabıta birimleri tarafından gerçekleştirilmesi isteniyor. Kurallara uymayan motosiklet sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin derhal yapılması gerektiği ifade ediliyor.