İstanbul’da Motosiklet Park Kuralları Belirlendi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ GENELGE

İstanbul Valiliği, motorlu iki tekerlekli araçların park edebileceği alanları belirlemek amacıyla yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırdığı ve maliyet avantajı sağladığı belirtildi. Bu araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte belirli park alanlarının oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

PARK YASAĞI VE TRAFİK KURALLARI

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri hatırlatıldı. Motosikletlerin park edemeyeceği yerler arasında duraklama yasakları bulunan bölgeler, geçiş yolları üzerinde ve belirlenen yangın musluklarına yakın alanlar yer alıyor. Ayrıca, park etme izninin verildiği sürelerin dışında ve bazı özel alanlarda da motosiklet park etmek yasaklandı.

Valilik, trafik akışını olumsuz etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının belirlenmesi için belediyelere talimat verdi. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park etmenin yasak olduğu, trafiğe kapalı alanlara motosiklet girişi yapılmasına izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Kaymakamların bu durumu titizlikle takip etmesi ve denetimlerin ilgili birimlerce yapılması talep edildi. Ayrıca, belirtilen kurallara uymayan araç sahipleri hakkında yasal işlemlerin uygulanması gerektiği ifade edildi.