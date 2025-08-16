İstanbul’da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk

TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, bir otomobile tutunarak yaptığı son derece tehlikeli yolculukla dikkat çekti. Olay, İstanbul – Şile Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, plaka bilgileri tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü, hareket halindeki bir aracın açık penceresinden kapıya tutunarak seyahat etti.

KASKSIZ VE RİSKLİ BİR DAVRANIŞ

Kasksız olduğu görülen sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit etti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün uzun bir süre boyunca otomobile tutunarak ilerlediği açıkça görülüyor. Bu durum, hem trafiğin güvenliği açısından hem de sürücünün sağlığı açısından kaygı verici bir tablo oluşturuyor.