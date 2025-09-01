İstanbul’da Motosikletler İçin Yeni Düzenleme

İSTANBUL VALİLİĞİ YENİ GENELGE HAZIRLADI

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda artan kullanımı nedeniyle uygun park alanlarının oluşturulması amacıyla bir genelge hazırladı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede, motosikletlerin ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı nedeniyle hem bireyler hem de ticari işletmeler tarafından tercih edildiği vurgulandı. Ayrıca, bu araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte park alanlarının belirlenmesi ihtiyacının önemine dikkat çekildi.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI NASIL BELİRLENECEK

Genelgede, trafik akışını olumsuz etkilemeyecek biçimde düzeltilmesi gereken motosiklet park alanlarının ilgili belediyeler tarafından bir an önce belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet parkına izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlara motosikletle girişin kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Genelgede, kaymakamlar ve sorumlu amirlerin bu konuları titizlikle takip etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından denetimlerin yapılması, belirtilen alanlar dışında park eden araç sahiplerine karşı yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı.