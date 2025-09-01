İstanbul’da Motosikletler İçin Yeni Düzenlemeler

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ GENELGE

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda artan kullanımına yanıt olarak, bu araçlara uygun park alanlarının düzenlenmesi için yeni bir genelge oluşturdu. Vali Davut Gül’ün imzaladığı genelge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletildi. Bu genelgede, günümüzde motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sunması sebebiyle hem bireysel hem de ticari kullanıma olan talebin arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, bu araçların trafikte daha fazla yer alması dolayısıyla uygun park alanlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

PARK ALANLARININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının acilen ilgili belediyeler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Genelgede, bu konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından yapılması, belirtilen alanların dışında park eden araç sahipleri hakkında yasal işlemlerin uygulanması ve yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi istendi.