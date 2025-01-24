İstanbul’da Motosikletli Kaza Kurbanı Oldu

KAZA ANI VE YERİ

Korkunç bir kaza, saat 15.00 sıralarında Avcılar D-100 karayolu üzerindeki Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geliyor. Motosiklet, Ankara yönünde ilerleyen Yılmaz Uçarkanat’ın kontrolünde, aynı yönde giden Abdullah M. yönetimindeki kamyona çarpıyor. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızlıca polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, motosiklet sürücüsü Yılmaz Uçarkanat’ın kamyonun tekerlek boşluğuna sıkışarak yaşamını yitirdiği belirleniyor.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Uçarkanat’ın cenazesini bulunduğu yerden alarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıyor. Kamyon sürücüsü Abdullah M. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor. Kazaya ilişkin polis tarafından bir soruşturma başlatılıyor.