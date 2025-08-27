İstanbul’da Motosikletli Suç Çeteleri Yakalandı

İstanbul’da Motosikletli Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon

İstanbul’da, motosikletli suç örgütlerine karşı 6 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 eyleme karışan ve Dilan Polat’a ait iş yerine saldırı planlayan 24 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, ele geçirilen malzemeler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-26 Ağustos tarihleri arasında ‘iş yeri kurşunlama’, ‘tehdit’, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı’ gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyonlar düzenledi. Operasyonlar Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan’da yapıldı. Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 24 şüpheli ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ve silah montajında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı ve 2 şüpheli ise salıverildi. Diğer gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri hâlâ devam ediyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN MÜCADELE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenen silahlarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.