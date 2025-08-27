İstanbul’da Motosikletli Suç Çeteleri Yakalandı

MOTOSİKLET SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen bir dizi operasyonda motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan bireylere yönelik 24 kişi yakalandı. Yapılan araştırmalar, çetenin yakın zamanda tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın işletmesine saldırı planları yaptığını ortaya çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü bu soruşturma, 15-26 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan gibi çeşitli bölgelerde gerçekleşti.

YAKALANANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda, toplamda 8 farklı eyleme karıştığı iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde, söz konusu çete üyelerinin Dilan Polat çiftine ait iş yerine karşı saldırı planladıkları belirlendi. Daha önce birçok kez gündeme gelen güzellik merkezi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sayesinde olası bir saldırıdan kurtarıldı. Yapılan aramalarda, 98 tabanca, uzun namlulu silaha benzer airsoft tüfeği, 1 av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, 1 çalıntı motosiklet, 42 farklı büyüklükte mermi, doldur-boşalt bidonu ve silah montajında kullanılan aletler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 6 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.