İstanbul’da Motosikletli Suç Çetelerine Operasyon

İSTANBUL’DA MOTORLU SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karışmış motosikletli silahlı kişilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 12 ilçe içerisindeki tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda, 42 farklı olaya karıştığı belirlenen 105 kişi gözaltına alındı. Adalet sistemine sevk edilen 85 şüpheliden 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELELERİ SÜRECEK

Operasyonlar, tehdit, yağma, kurşunlama gibi olayların yanı sıra, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç çetelerine karşı gerçekleştirildi. ‘Yeni nesil mafya’ olarak adlandırılan bu çeteler için Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri ve Zeytinburnu bölgelerinde tespit edilen adresler hedef alındı. Bu operasyonla birlikte 42 olaya karışan toplam 105 şüpheli yakalandı.

EN SON 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün yapılan operasyonda, 6 iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan 14 şüpheli ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi olmak üzere toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonların ardından gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 111 tabanca, 1 el bombası, 751 fişek, 474 silah mekanizması, 124 namlu, 2 kesici alet, 2 taşlama makinesiyle birlikte 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi.

CEZALANDIRMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 85 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bugün gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemlerinin hâlâ sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilenlerden 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 69 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILDIZ: SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK

Operasyonlar hakkında bir değerlendirme yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’da son bir ay içerisinde 14 ilçemizde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, motosikletli suç çetelerine karşı toplam 85 şahıs gözaltına alınmış, 69’u tutuklanmıştır. Bugün yapılan operasyonla, 5 ilçede 6 kurşunlama olayına karışan 14 kişi gözaltına alınmış ve bir silah atölyesi ele geçirilmiştir. Adli işlemler devam etmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlunun karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, şehir eşkiyalarına ve motosikletli suç çetelerine asla müsaade edilmeyecek. Devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğu ile mutlaka karşılaşacaklardır” ifadelerini kullandı.