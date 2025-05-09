İstanbul’da Müdürün Davası Görülüyor

DAVANIN GÖRÜLMESİ

Alibeyköy’de, özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan, 56 yıllık eğitimci olarak geçtiğimiz yıl Y.K. isimli bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili davada, Y.K. ve iki suça sürüklenmiş çocuk sanık olarak yargılanıyor. Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu ‘Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanma Bildirim Formu’ dosyaya sunuldu. Bu formda Y.K.’nın doğum tarihinin 30/08/2006 olduğu belirtildi. Davanın görüldüğü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Y.K.’nın kemik yaşının tespit edilmesini istedi.

HAKİM KARŞISINDAKİ DURUM

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde, 7 Mayıs 2024 tarihinde özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan’ın (74), okuldan atıldığı öne sürülen öğrencisi tarafından silahlı saldırıyla öldürülmesi olayıyla ilgili davada 3 Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.) hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Y.K. (18), A.S. (17) ve A.S.A. (16) yer aldı. Ayrıca Oktugan’ın eşi ve oğlu ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu raporunda, Y.K.’nın “suçun işlenmesi sırasında davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileyecek herhangi bir akli arıza içinde olmadığı” bilgisi yer aldı.

KEMİK YAŞININ TESPİTİ İÇİN GEREKENLER

Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün gönderdiği form ile Y.K.’nın doğum tarihi tekrar doğrulandı. Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na yazılan yanıt henüz gelmezken, tekrar talepte bulunulmasına karar verildi. Ayrıca, sanık Y.K’nın kemik grafilerinin çekilmesi ve bu konuda sağlık kurulu heyetinden rapor alınabilmesi için gereken sağlık kuruluşuna sevki sağlanacak. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

İddianamede, S.S.Ç. A.S.A, A.S. ve Y.K. hakkında, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Geçtiğimiz yıl, İş yerinde İbrahim Oktugan’ın ölümünün ardından Türkiye genelinde eğitim sendikaları protestolar düzenlemişti. Eğitim emekçileri, meslektaşlarının öldürülmesini kınayarak, eğitimde şiddete karşı önlem alınmasını talep etti. Öğretmenler, “Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz” ifadeleriyle durumu dile getirdi.