İstanbul’da Musluktan Kirli Su Tepkisi

MUSLUKLARDAN KİRLİ SUYA İLGİ

Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya aracılığıyla musluklarından kirli su aktığını beyan etti. Bu durum üzerine vatandaşlar, yetkililerden acil bir çözüm talep ediyor. Bazı kişiler, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile tepkilerini ifade ediyor.

İSKİ’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Konuya dair İSKİ’nin resmi web sayfasında yapılan açıklamada, sorunun nedenleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verildi. Yetkililerin, vatandaşların yaşadığı bu sıkıntıyı gidermek için çalışmalara hız verdiği belirtildi. Açıklamada, “Sadece bazı bölgelerde geçici bir sorun yaşanıyor ve bu durum en kısa sürede ortadan kaldırılacak” ifadelerine yer verildi.